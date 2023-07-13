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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 13 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

13.07.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi arama motorlarında "13 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? " sorularına yanıt arıyor. İşte, 13 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 13 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 13 Temmuz 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

2023.07.13 05:42:32 38.5922 39.5085 6.8 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2023.07.13 05:26:37 38.1493 36.7257 17.7 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 04:56:27 38.5218 39.3855 11.3 -.- 1.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.07.13 04:39:36 38.1142 37.2225 6.6 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 04:36:21 38.4562 37.4920 5.4 -.- 2.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.13 04:31:59 36.9982 36.5793 7.8 -.- 2.2 -.- KOCCAGIZ-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.13 04:27:20 36.5793 36.3698 5.0 -.- 2.2 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.07.13 04:17:30 38.1715 36.7282 24.2 -.- 1.2 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 04:12:14 37.8678 36.3192 11.9 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 04:09:34 35.7320 28.5713 17.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.13 03:43:08 37.2220 36.7667 5.9 -.- 3.1 2.8 BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.13 03:42:01 38.0317 37.6887 4.1 -.- 2.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.13 03:16:57 37.9017 36.2402 5.0 -.- 2.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.13 03:05:31 38.0232 36.3175 5.2 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 03:04:18 38.0227 36.3332 4.3 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 02:51:40 37.2438 36.7963 5.1 -.- 2.2 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 02:45:01 38.0152 36.3648 4.3 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 02:42:38 39.4367 26.3088 8.3 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.13 02:37:20 37.2752 36.9775 6.0 -.- 2.4 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.13 02:25:36 38.1338 38.3697 8.4 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.13 02:24:04 38.0595 37.1203 4.4 -.- 1.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 01:59:42 37.4220 37.1242 9.7 -.- 2.2 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 01:51:36 38.5970 40.1562 8.7 -.- 1.9 -.- GUNKONDU-GENC (BINGOL) İlksel
2023.07.13 01:22:06 38.1125 38.5740 11.2 -.- 2.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.13 01:21:24 37.8557 36.6143 5.0 -.- 3.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 01:12:27 34.5340 25.1453 15.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.13 01:10:36 36.4840 35.6450 19.6 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.13 01:04:21 34.4130 25.1550 12.7 -.- 3.4 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.13 00:43:32 38.4970 37.2712 5.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.13 00:30:16 38.0168 36.7475 6.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 00:16:58 38.3887 37.3893 7.1 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.13 00:12:07 37.8078 36.5383 12.0 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunus ekibine otomobil çarptı: 2 polis yaralıYunus ekibine otomobil çarptı: 2 polis yaralı
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