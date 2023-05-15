SON DAKİKA DEPREM haberleri: 15 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından inceleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 15 Mayıs 2023 son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 15 MAYIS 2023 PAZARTESİ

2023.05.15 06:14:10 37.3942 37.1003 10.4 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 06:08:41 38.9933 26.0528 2.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.15 06:06:13 37.8670 36.2423 3.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 05:57:14 38.2863 37.1108 5.1 -.- 1.5 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 05:45:31 37.9382 36.3503 4.9 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 05:43:10 37.8640 36.2405 7.6 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 05:41:30 37.9370 36.2068 27.3 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 05:38:23 38.3442 37.3245 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 05:31:41 38.5768 39.4282 8.6 -.- 2.3 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel

2023.05.15 05:23:49 37.8375 36.2482 8.3 -.- 2.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 05:11:11 38.0400 36.7865 2.6 -.- 2.5 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 05:07:26 37.9303 36.2597 6.5 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 04:59:35 36.9440 36.5912 13.8 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.15 04:54:33 38.0253 36.4740 22.5 -.- 1.3 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 04:49:02 37.9417 36.1798 11.1 -.- 1.6 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 04:39:13 36.9435 27.5652 3.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.15 04:37:49 37.8235 26.8832 3.6 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.15 04:29:56 37.9902 36.3158 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 04:01:34 36.9358 36.5638 9.8 -.- 2.5 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.15 04:00:57 40.6743 30.4167 13.9 -.- 1.5 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.05.15 03:47:38 37.8735 36.5655 9.4 -.- 3.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 03:10:40 37.9843 37.7057 3.4 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.15 03:01:13 37.8717 37.8465 3.5 -.- 2.7 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.15 02:55:09 37.3025 37.0362 3.0 -.- 2.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 02:32:23 38.2038 38.5720 5.0 -.- 2.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.05.15 02:12:19 39.3575 26.2702 14.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.15 01:43:53 37.9083 36.1803 4.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 01:37:07 37.7672 37.5015 7.7 -.- 2.0 -.- ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.15 01:32:58 37.8050 36.4363 6.2 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 01:19:55 38.4157 37.4775 4.9 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.15 01:18:16 37.9465 36.3417 5.6 -.- 2.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 01:15:50 36.2590 35.9632 10.0 -.- 2.6 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.15 01:00:42 36.0555 35.9697 9.4 -.- 2.1 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.15 00:55:31 38.4342 37.3510 6.3 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.15 00:51:50 37.8667 36.3127 11.6 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 00:39:52 37.8742 36.2868 4.2 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 00:33:22 37.8692 36.2935 17.9 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 00:28:11 37.8797 36.2718 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.15 00:16:12 38.0040 36.6137 6.5 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.15 00:01:59 38.1245 36.9013 23.2 -.- 1.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

