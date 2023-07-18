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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 18 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Erzurum 4.0 ile sallandı

18.07.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Erzurum dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Erzurum'da 4.0 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi internette "18 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Temmuz 2023 Salı gününe ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 18 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Erzurum 4.0 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. 18 Temmuz 2023 Salı Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezüssü Köprüköy olarak açıklanan sarsıntını saat 03:27'de gerçekleştiği aktarıldı. Sarsıntının derinliği ise derinliği 7.02 olarak duyuruldu. İşte 18 Temmuz 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 03:27'de 4.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 7.02 derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (18 TEMMUZ 2023 SALI)

2023.07.18 04:04:03 37.8555 36.3552 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 04:01:16 38.1322 37.8028 2.1 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.18 03:27:19 39.7873 41.8315 5.0 -.- 4.0 4.0 YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.07.18 03:22:02 38.2863 37.1143 5.0 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 02:51:16 38.3923 38.9745 22.8 -.- 2.5 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.18 02:33:35 38.3453 37.4718 2.5 -.- 2.5 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 02:13:19 37.0417 27.7122 7.9 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.07.18 02:12:22 37.0137 27.7238 4.9 -.- 2.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.07.18 01:37:23 38.0357 37.5917 5.4 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.18 01:10:02 38.3073 37.2135 5.0 -.- 3.2 3.2 KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.18 00:38:07 38.0230 38.0552 7.1 -.- 2.3 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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