SON DAKİKA DEPREM haberleri: 2 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 2 Kasım 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "2 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (2 KASIM 2023)

2023.11.02 05:59:33 38.7717 25.9495 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.11.02 05:32:25 38.1103 36.7792 1.5 -.- 2.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 04:19:47 37.8840 36.6618 5.0 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 04:14:05 38.0850 36.5975 8.5 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 04:12:25 38.0312 36.4680 20.7 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 04:06:04 37.8122 36.4493 13.5 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 03:50:37 38.2363 38.6963 5.0 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.02 03:02:18 38.0783 37.3887 5.0 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 02:56:17 38.3852 39.9627 6.0 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.11.02 02:37:22 36.3745 29.1715 3.2 -.- 1.5 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.11.02 02:35:49 37.7458 36.3862 9.5 -.- 1.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 02:34:00 38.7645 37.6587 9.8 -.- 1.2 -.- ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2023.11.02 02:10:37 37.8078 36.3928 11.2 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 02:01:13 40.5945 33.4660 5.0 -.- 2.0 -.- SEYDIKOY-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

2023.11.02 01:54:09 34.2698 25.2412 15.6 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.02 01:54:00 38.6685 43.0102 1.9 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel

2023.11.02 01:27:00 37.7710 36.3878 5.5 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.02 01:26:24 34.4282 25.1255 95.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.02 01:23:30 35.7963 35.4017 3.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.02 01:08:26 40.3352 27.5303 2.2 -.- 1.6 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2023.11.02 00:57:05 39.9380 26.9167 6.6 -.- 1.6 -.- DEREOBA-CAN (CANAKKALE) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







