SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Temmıuz 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Temmuz 2023 Pazar günü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 2 Temmuz 2023 Pazar gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 TEMMUZ 2023 PAZAR

2023.07.02 08:21:27 37.8350 36.4148 7.8 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 07:57:28 38.5062 37.3570 5.0 -.- 1.1 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.02 07:37:51 38.3657 38.2502 5.2 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.07.02 07:22:49 38.1917 37.4908 4.5 -.- 1.7 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 06:48:37 36.5552 36.4290 5.1 -.- 1.8 -.- DANAAHMETLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.07.02 06:38:52 37.9017 36.3870 5.0 -.- 3.3 3.3 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 06:37:35 38.4145 37.3430 3.6 -.- 2.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 06:12:32 38.5728 37.2388 5.0 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 06:06:27 40.6682 30.3492 5.3 -.- 1.4 -.- AHMEDIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.07.02 06:06:14 38.1065 37.2073 5.0 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 05:58:39 42.0488 24.8657 5.4 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.07.02 05:56:34 35.4062 24.4042 8.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.02 05:53:55 34.7460 24.3215 8.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.02 05:50:09 38.1645 37.8635 6.6 -.- 1.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.02 05:30:22 40.6712 30.3650 4.6 -.- 1.3 -.- ADLIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.07.02 05:21:29 38.7102 26.5350 11.0 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.02 05:18:25 37.0947 30.3728 3.3 -.- 1.7 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.07.02 05:01:09 39.0928 41.5193 5.8 -.- 1.2 -.- BAGICI-VARTO (MUS) İlksel

2023.07.02 04:58:04 37.9493 36.5232 19.4 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 04:53:22 37.0467 36.3438 5.0 -.- 2.3 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel

2023.07.02 04:48:53 36.2177 28.1513 4.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.02 04:38:41 38.4237 37.3683 8.4 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.02 04:34:57 38.1230 36.9352 5.5 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 04:34:16 36.3482 27.0643 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.02 04:20:11 38.4600 39.0078 5.0 -.- 1.5 -.- ORTACALI-(ELAZIG) İlksel

2023.07.02 04:09:01 38.4808 37.5918 5.0 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.02 03:58:18 38.4937 37.5280 6.6 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.02 03:36:18 38.4845 37.5605 4.5 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.02 03:34:42 40.3445 34.2407 9.2 -.- 1.8 -.- CAVUSCU-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2023.07.02 03:27:33 39.3110 27.9993 6.2 -.- 1.3 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.07.02 03:23:59 38.0665 36.9003 5.3 -.- 1.5 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 03:20:58 38.3690 36.5307 12.8 -.- 1.4 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.07.02 03:19:33 38.4437 36.5682 5.0 -.- 2.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.07.02 03:15:12 37.5057 36.6702 5.1 -.- 2.0 -.- KARADERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 02:56:02 38.4758 37.5182 6.1 -.- 1.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.02 02:42:31 36.4245 30.3348 68.8 -.- 2.4 -.- TOPTAS-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2023.07.02 02:39:40 38.3563 36.4905 5.6 -.- 1.9 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.07.02 02:36:05 36.2665 36.0710 5.6 -.- 2.1 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

2023.07.02 01:57:51 40.1862 28.8382 2.7 -.- 1.5 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel

2023.07.02 01:57:32 36.4280 29.1642 21.7 -.- 1.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.07.02 01:46:44 36.9650 27.4718 11.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.02 01:23:12 38.5343 42.0278 6.7 -.- 1.5 -.- KALELI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel

2023.07.02 01:18:53 38.3262 38.4483 7.7 -.- 1.9 -.- FURUNCU-(MALATYA) İlksel

2023.07.02 01:09:23 38.0570 37.4370 2.8 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.02 00:31:55 34.9365 26.8827 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.02 00:28:17 37.9982 37.5857 9.1 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.02 00:13:29 38.1272 37.8540 5.6 -.- 1.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



