SON DAKİKA DEPREM haberleri: 20 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 20 Haziran 2023 Salı merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 20 Haziran 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 20 HAZİRAN 2023 SALI

2023.06.20 05:49:42 38.5020 37.5225 6.9 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 05:46:08 40.4607 27.5637 5.3 -.- 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.06.20 05:40:32 38.5373 39.3883 7.0 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2023.06.20 04:53:46 38.3535 38.1560 5.0 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.20 04:53:03 38.0827 37.2470 5.4 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 04:43:20 38.4535 37.5058 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 04:34:52 38.3485 38.2067 5.0 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.06.20 04:18:26 38.1673 36.6010 4.7 -.- 0.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 04:10:09 38.1743 36.6872 5.2 -.- 1.0 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 03:51:02 37.9838 36.5850 5.0 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 03:43:09 38.1668 37.3243 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 03:31:23 37.9592 36.5747 24.6 -.- 0.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 03:23:30 38.2438 37.8430 5.8 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.20 03:14:29 37.9650 36.5347 5.0 -.- 3.7 3.6 KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 02:57:32 38.6160 36.5167 5.4 -.- 1.5 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.20 02:51:58 38.1267 42.1307 5.0 -.- 1.7 -.- SULUYAZI-SIRVAN (SIIRT) İlksel

2023.06.20 02:50:23 38.4693 37.3483 5.0 -.- 1.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 02:42:41 37.1258 36.2402 6.6 -.- 1.5 -.- NOHUTTEPE-(OSMANIYE) İlksel

2023.06.20 02:35:43 36.1485 36.3037 6.4 -.- 1.3 -.- ALAKENT-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.06.20 02:12:25 38.4498 37.5077 5.0 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 02:04:08 37.0000 36.6722 5.3 -.- 2.0 -.- GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.20 01:53:51 38.4373 37.5115 5.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 01:46:53 37.9238 36.2658 1.1 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 01:35:43 37.8840 36.2805 5.3 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.20 01:34:10 39.3048 26.1223 8.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.20 01:31:32 37.9318 36.5483 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 01:14:19 39.2215 40.2503 10.8 -.- 2.0 -.- YAZGUNU-KIGI (BINGOL) İlksel

2023.06.20 01:12:58 38.4562 37.5600 5.0 -.- 2.0 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 01:09:27 37.9158 36.1665 5.0 -.- 2.0 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.20 01:05:23 38.5447 39.4477 5.7 -.- 1.5 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.06.20 01:03:30 39.1872 40.2678 18.4 -.- 2.0 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel

2023.06.20 00:39:07 36.1067 28.8602 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.20 00:36:54 37.9820 36.5815 5.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 00:30:01 36.3835 27.5875 12.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.06.20 00:29:53 38.6580 37.4735 5.0 -.- 1.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.20 00:20:53 37.3587 30.3687 107.1 -.- 1.6 -.- HEYBELI-BUCAK (BURDUR) İlksel

2023.06.20 00:05:22 37.9710 36.3272 5.0 -.- 2.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.20 00:02:31 38.3527 25.1605 15.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



