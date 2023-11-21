SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 21 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 21 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 21 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 21 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (21 KASIM 2023)

2023.11.21 08:44:09 38.4487 37.0705 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 08:33:30 38.0442 37.5615 12.2 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.21 07:43:06 37.0030 27.6638 2.7 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.21 07:05:58 38.0863 36.4672 5.0 -.- 1.5 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 06:25:25 37.2118 37.0112 7.2 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.21 06:05:01 37.1273 36.0365 5.4 -.- 1.1 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.11.21 05:54:44 38.0040 36.6618 17.5 -.- 1.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 04:55:45 39.6438 32.9343 6.5 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel

2023.11.21 04:39:41 38.1298 37.7260 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 04:21:21 36.9475 36.1970 5.0 -.- 1.3 -.- ERZIN (HATAY) İlksel

2023.11.21 04:01:23 37.8468 36.3382 5.9 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 03:57:15 38.0820 37.4452 5.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 03:42:29 38.6925 30.6725 5.2 -.- 1.6 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.11.21 03:13:01 39.8565 28.7592 6.3 -.- 1.4 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2023.11.21 02:41:24 38.3612 37.5222 1.3 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 02:04:31 38.0923 36.6437 5.4 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 01:56:11 36.9827 27.7420 8.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.21 01:48:47 38.0858 26.2832 1.0 -.- 1.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.21 00:46:44 37.4917 37.0468 5.0 -.- 1.2 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.21 00:19:56 37.6522 35.3602 9.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.21 00:02:00 38.6657 43.2095 5.4 -.- 3.4 3.6 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



