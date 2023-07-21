SON DAKİKA DEPREM haberleri: 21 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kuşadası Körfezi 4.2 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Temmuz 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 21 Temmuz 2023 Cumas günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (21 TEMMUZ 2023 CUMA)

2023.07.21 06:43:02 39.0948 40.1158 5.0 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:30:55 38.4587 38.8258 8.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:25:42 36.8660 36.5093 5.5 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel

2023.07.21 06:17:33 38.1602 38.3613 7.0 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:57:14 37.8748 36.2237 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 05:53:34 38.0827 36.9388 5.0 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:45:10 39.0185 37.7878 5.0 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:44:41 36.7877 36.4377 22.7 -.- 1.7 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.07.21 05:35:54 35.6675 28.5715 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.21 05:27:24 38.1768 38.4753 4.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:21:01 37.8998 36.3442 28.7 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:01:54 37.9645 36.3467 5.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:00:21 37.3543 37.0750 4.5 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 04:35:42 40.6167 35.4587 5.0 -.- 1.8 -.- KAYACIK-(AMASYA) İlksel

2023.07.21 04:33:25 38.4355 37.4080 1.1 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.21 04:30:17 37.9735 36.3373 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 04:22:03 39.3158 26.0935 1.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 03:52:05 37.7407 27.1145 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 03:09:21 36.3898 28.2117 5.7 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.21 03:08:37 38.0817 37.3453 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:49:14 37.7395 27.1408 13.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:47:07 37.7555 27.1160 7.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:46:24 37.7493 27.1257 9.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:39:22 37.0352 36.1147 17.7 -.- 1.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.07.21 02:26:15 37.9162 36.3148 20.5 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:22:07 38.0445 36.4230 18.2 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:15:09 37.8143 36.2265 3.8 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 02:13:08 38.1270 37.4867 10.9 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:08:08 37.8590 37.7920 5.0 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.21 01:52:51 37.2655 37.0688 5.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 01:33:46 38.2840 37.6330 4.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 01:28:00 38.3055 38.9850 5.4 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.07.21 01:07:52 36.7705 34.4935 6.2 -.- 2.4 -.- CEVLIK-MEZITLI (MERSIN) İlksel

2023.07.21 01:06:17 37.3908 37.0940 5.0 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:58:45 37.3362 39.3752 5.0 -.- 2.0 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel

2023.07.21 00:51:26 39.0775 40.1202 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 00:46:45 36.1735 36.0242 1.5 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.07.21 00:36:10 38.0002 36.4025 4.3 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:31:41 39.5193 23.6232 16.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.07.21 00:23:34 37.8347 36.6278 7.1 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:06:11 38.0480 36.5300 11.2 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:01:53 40.8988 31.6685 5.3 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



