HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri: 21 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kuşadası Körfezi 4.2 ile sallandı

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 21 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kuşadası Körfezi 4.2 ile sallandı

21.07.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem hakkında yapılan son dakika açıklamaları 21 Temmuz 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde sabaha karşı bir sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. AFAD sarsıntının şiddetini 4.0, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından inceleniyor. Birçok kişi internette "21 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 21 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kuşadası Körfezi 4.2 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Temmuz 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 21 Temmuz 2023 Cumas günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (21 TEMMUZ 2023 CUMA)

2023.07.21 06:43:02 39.0948 40.1158 5.0 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.07.21 06:30:55 38.4587 38.8258 8.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.07.21 06:25:42 36.8660 36.5093 5.5 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel
2023.07.21 06:17:33 38.1602 38.3613 7.0 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.21 05:57:14 37.8748 36.2237 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.21 05:53:34 38.0827 36.9388 5.0 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 05:45:10 39.0185 37.7878 5.0 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.07.21 05:44:41 36.7877 36.4377 22.7 -.- 1.7 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.07.21 05:35:54 35.6675 28.5715 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.21 05:27:24 38.1768 38.4753 4.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.21 05:21:01 37.8998 36.3442 28.7 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 05:01:54 37.9645 36.3467 5.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 05:00:21 37.3543 37.0750 4.5 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 04:35:42 40.6167 35.4587 5.0 -.- 1.8 -.- KAYACIK-(AMASYA) İlksel
2023.07.21 04:33:25 38.4355 37.4080 1.1 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.21 04:30:17 37.9735 36.3373 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 04:22:03 39.3158 26.0935 1.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.21 03:52:05 37.7407 27.1145 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.21 03:09:21 36.3898 28.2117 5.7 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.21 03:08:37 38.0817 37.3453 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 02:49:14 37.7395 27.1408 13.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.21 02:47:07 37.7555 27.1160 7.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.21 02:46:24 37.7493 27.1257 9.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.21 02:39:22 37.0352 36.1147 17.7 -.- 1.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.07.21 02:26:15 37.9162 36.3148 20.5 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 02:22:07 38.0445 36.4230 18.2 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 02:15:09 37.8143 36.2265 3.8 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.21 02:13:08 38.1270 37.4867 10.9 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 02:08:08 37.8590 37.7920 5.0 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.21 01:52:51 37.2655 37.0688 5.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 01:33:46 38.2840 37.6330 4.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 01:28:00 38.3055 38.9850 5.4 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.07.21 01:07:52 36.7705 34.4935 6.2 -.- 2.4 -.- CEVLIK-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2023.07.21 01:06:17 37.3908 37.0940 5.0 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 00:58:45 37.3362 39.3752 5.0 -.- 2.0 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.07.21 00:51:26 39.0775 40.1202 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.07.21 00:46:45 36.1735 36.0242 1.5 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.21 00:36:10 38.0002 36.4025 4.3 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 00:31:41 39.5193 23.6232 16.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.07.21 00:23:34 37.8347 36.6278 7.1 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 00:06:11 38.0480 36.5300 11.2 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.21 00:01:53 40.8988 31.6685 5.3 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere bu olayı konuşuyor! Eski bileklikle Türkiye tatilini bedavaya getirdi, sosyal medyada paylaştıİngiltere bu olayı konuşuyor! Eski bileklikle Türkiye tatilini bedavaya getirdi, sosyal medyada paylaştı
Kuşadası Körfezi'nde korkutan depremKuşadası Körfezi'nde korkutan deprem
BTK'dan Twitter'a reklam yasağı kararıBTK'dan Twitter'a reklam yasağı kararı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Son depremler afad deprem mi oldu deprem son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.