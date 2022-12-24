SON DAKİKA DEPREM haberleri 24 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (24 Aralık 2022 Cukmartesi) ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaların detayları merak konusu oldu. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (24 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

2022.12.24 09:27:33 38.3708 27.2683 9.8 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.24 08:50:30 38.3668 27.2645 5.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.24 08:33:47 38.3178 27.2232 9.2 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.12.24 07:28:25 38.3570 26.6278 5.0 -.- 2.4 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel

2022.12.24 06:59:46 37.2245 28.5350 5.1 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel

2022.12.24 06:56:47 37.8188 27.1372 29.2 -.- 0.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.24 06:45:45 37.3947 37.1350 12.1 -.- 1.4 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.24 06:43:44 40.5123 37.1027 1.4 -.- 1.6 -.- SARIAGIL-BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel

2022.12.24 06:11:21 40.5748 27.6327 13.6 -.- 2.2 -.- GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2022.12.24 05:56:17 37.7018 27.6147 15.0 -.- 1.1 -.- KIZILKAYA-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.12.24 05:23:51 37.4313 37.1598 7.2 -.- 2.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.24 05:11:59 38.7318 43.1748 3.8 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2022.12.24 05:05:14 37.4525 37.2150 5.4 -.- 1.2 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.24 04:44:28 37.1315 28.5740 11.4 -.- 1.9 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.24 04:24:09 38.2643 26.6488 16.0 -.- 1.4 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel

2022.12.24 03:39:13 38.6212 27.9382 6.9 -.- 1.5 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2022.12.24 03:35:58 40.1863 31.7227 6.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.24 03:29:54 40.8068 31.6585 5.0 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2022.12.24 03:13:44 38.1813 30.9507 6.9 -.- 2.2 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2022.12.24 01:23:12 40.7738 30.9670 12.5 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.24 01:21:11 40.7795 30.9648 7.7 -.- 2.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.24 01:14:58 38.2422 38.7982 5.0 -.- 3.3 3.3 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.12.24 00:46:45 37.4050 37.1353 10.3 -.- 1.3 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.24 00:28:40 34.8005 33.1218 5.0 -.- 1.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

