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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 24 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

24.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 24 Kasım 2023 Cuma günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "24 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 24 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 24 Kasım 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 24 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (24 KASIM 2023)

2023.11.24 07:23:56 38.3683 37.3955 7.9 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 06:44:40 37.7257 29.6968 5.1 -.- 1.6 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.11.24 06:43:09 39.0637 43.8447 8.6 -.- 2.3 -.- GUMUSTEPE-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.11.24 06:41:47 37.8658 36.3627 16.1 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 06:33:33 40.3023 42.2202 8.2 -.- 1.6 1.6 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2023.11.24 06:18:35 34.6373 24.2522 27.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.24 06:09:00 38.0823 37.2207 2.2 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 05:56:36 39.3670 26.2797 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.24 05:46:09 37.5592 37.4370 15.4 -.- 1.6 -.- AKCALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 05:38:18 38.2115 38.4647 5.0 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 05:07:28 38.1618 38.3803 5.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.24 05:01:54 38.6730 37.9990 7.1 -.- 0.9 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.11.24 05:00:24 38.3668 37.3005 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 04:10:02 37.0592 29.1278 3.8 -.- 1.0 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.11.24 04:09:41 38.1710 38.5258 2.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 04:04:26 38.0460 38.7887 5.0 -.- 1.3 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.24 03:57:26 38.3735 38.9327 9.7 -.- 1.7 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.11.24 03:41:24 36.5753 36.1815 6.0 -.- 1.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.24 03:38:20 38.1007 37.2023 4.7 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 03:28:48 38.1232 38.5118 2.8 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 03:24:08 38.1120 38.7057 5.4 -.- 1.2 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.24 03:11:08 38.2135 38.5683 5.0 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 02:38:48 38.3702 37.3597 10.6 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 02:36:48 38.1325 38.5145 5.3 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 02:32:15 38.1472 38.5797 5.4 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 02:15:10 38.3035 38.7972 2.1 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.24 02:02:11 38.1865 38.5358 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 01:45:05 38.2197 38.3955 4.6 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.24 01:24:33 37.0782 36.0673 7.9 -.- 1.5 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.24 01:18:48 38.1813 38.4918 3.5 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 01:14:16 38.8618 37.4960 7.5 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.24 00:30:24 38.1743 38.5393 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 00:27:15 38.1763 38.5207 5.0 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 00:11:50 36.9542 27.6143 8.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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