SON DAKİKA DEPREM haberleri: 25 Haziran 2023 Pazar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 25 Haziran 2023 Pazar günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 25 Haziran 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 HAZİRAN 2023 PAZAR)

2023.06.25 08:18:09 38.0963 36.5652 4.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 07:40:46 38.0740 38.2530 22.8 -.- 1.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.25 07:15:37 37.6133 29.2348 5.1 -.- 1.4 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2023.06.25 07:13:48 38.0345 35.9245 17.9 -.- 1.7 -.- GEDIKLI-FEKE (ADANA) İlksel

2023.06.25 06:59:32 38.2913 36.4002 16.6 -.- 1.5 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.25 06:39:48 38.0420 37.6643 17.6 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.25 06:29:41 37.9938 36.3135 15.6 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 06:18:55 37.7987 36.3177 13.3 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 06:17:02 38.4618 37.4168 2.1 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.25 04:54:11 40.7363 27.3762 13.5 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2023.06.25 04:52:12 37.4595 35.2430 7.1 -.- 1.5 -.- POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.06.25 04:51:25 39.0330 42.0318 8.9 -.- 1.7 -.- GULCIMEN-BULANIK (MUS) İlksel

2023.06.25 04:43:53 38.5083 37.5045 5.7 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.25 04:28:49 36.0823 28.1398 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.25 04:26:43 37.1660 36.9695 9.4 -.- 1.6 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.25 04:08:18 38.0072 27.1912 5.0 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.06.25 03:55:24 38.0253 29.0292 11.4 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.06.25 03:51:43 39.5878 40.5720 3.1 -.- 1.8 -.- ILISU-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2023.06.25 03:27:39 38.4032 37.3340 7.9 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 03:25:47 37.9045 36.2568 6.5 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.25 03:11:27 37.9023 36.5320 8.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 03:08:45 38.0038 29.1610 6.7 -.- 2.0 -.- UZUNPINAR-(DENIZLI) İlksel

2023.06.25 02:54:43 37.9153 36.2898 14.2 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 02:46:56 38.6148 40.2892 6.1 -.- 2.1 -.- GONULACAN-GENC (BINGOL) İlksel

2023.06.25 02:26:05 37.3392 37.0747 8.8 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 02:08:53 37.4302 36.9475 4.6 -.- 1.1 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 01:52:09 36.7727 36.2443 9.6 -.- 1.5 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.06.25 01:51:59 38.4838 37.0160 4.7 -.- 1.6 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 01:44:06 37.9508 36.3095 4.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 01:36:39 38.4080 38.2323 8.9 -.- 1.9 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel

2023.06.25 01:32:01 37.4200 36.8782 2.4 -.- 1.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 01:28:38 37.9667 36.3193 11.6 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 01:25:37 37.7595 36.5262 5.0 -.- 1.3 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 01:24:10 38.3125 38.6563 9.0 -.- 1.7 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.06.25 00:45:58 39.5815 40.5883 5.0 -.- 2.1 -.- ILISU-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2023.06.25 00:31:12 38.2625 36.4357 17.3 -.- 1.2 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.25 00:20:05 38.7637 39.5610 7.6 -.- 2.3 -.- UYANDIK-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



