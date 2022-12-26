SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 26 Aralık 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (26 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

2022.12.26 05:18:03 35.5577 25.8915 12.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.26 05:08:48 39.9097 26.0557 10.0 -.- 0.9 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.26 05:01:54 38.1955 31.0567 9.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2022.12.26 04:45:11 39.8880 40.6323 5.0 -.- 3.0 -.- SARIBABA-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2022.12.26 04:44:46 39.8547 42.2588 23.3 -.- 2.2 -.- YAZILITAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.12.26 04:25:34 38.3458 27.2243 5.4 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.26 04:19:55 40.7315 30.9602 5.2 -.- 1.2 -.- SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.26 04:00:09 38.7777 43.4157 5.0 -.- 1.7 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel

2022.12.26 03:44:55 38.8905 43.6010 5.0 -.- 2.5 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel

2022.12.26 03:19:40 37.3552 29.4998 7.8 -.- 1.4 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.26 02:13:16 37.3318 29.5132 9.1 -.- 1.3 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.26 01:36:55 36.3515 27.8453 53.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.26 01:33:41 40.1785 31.7890 13.8 -.- 1.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.26 01:32:56 40.8108 30.9540 5.0 -.- 1.3 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.26 01:11:57 40.7418 30.9860 8.0 -.- 1.1 -.- BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.26 01:07:46 40.1732 31.7523 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.26 01:03:01 37.0872 28.4335 11.3 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.26 01:01:08 37.2915 28.0682 11.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.12.26 00:57:34 37.2983 28.0860 5.2 -.- 1.4 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.12.26 00:43:36 40.8032 30.9583 4.9 -.- 1.1 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.26 00:27:16 40.7530 31.0130 6.5 -.- 1.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.26 00:26:45 37.4317 37.1512 7.0 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





