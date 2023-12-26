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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 26 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

26.12.2023 06:28 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 26 Aralık 2023 Salı günü Malatya, Burdur, Kahramanmaraş, Elazığ, Bitlis ve Adana gibi illerimizde yaşan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 256Aralık 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi arama motorlarında, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 26 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 26 Aralık 2023 Salı günü birçok vatandaş tarafından internette araştırılıyor. Gün içerisinde Malatya, Burdur, Kahramanmaraş, Elazığ, Bitlis ve Adana gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26 Aralık 2023 Salı günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (26 ARALIK 2023)

2023.12.26 05:40:52 38.2670 38.7148 3.8 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.26 05:09:42 37.2845 30.5470 5.5 -.- 1.7 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.12.26 04:43:01 38.0218 36.7758 5.1 -.- 3.4 3.2 KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 04:23:08 38.4218 39.1122 14.9 -.- 1.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.26 04:16:38 38.2795 38.1997 5.4 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.26 03:59:44 37.9160 36.4073 17.8 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 03:38:14 38.0602 42.5562 5.0 -.- 2.3 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 03:24:17 37.5122 37.2152 7.6 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 03:09:47 38.1918 42.6432 7.1 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 03:04:11 38.6498 42.9823 8.0 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2023.12.26 02:47:36 38.1552 42.5800 5.0 -.- 1.9 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 02:44:55 35.5168 33.9108 5.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel
2023.12.26 02:22:00 37.3858 37.0673 7.0 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 01:46:03 37.6415 35.6132 5.3 -.- 2.1 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.12.26 01:40:19 38.6323 42.9433 4.7 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2023.12.26 01:31:29 36.9655 32.0678 5.0 -.- 2.9 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2023.12.26 01:22:12 38.1210 37.1902 4.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 01:15:33 37.9147 36.7297 12.2 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 00:55:09 37.8817 36.5140 5.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 00:38:14 38.0710 36.5910 5.3 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 00:25:55 36.5905 36.4695 10.1 -.- 1.9 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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