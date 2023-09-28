HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri: 28 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 28 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

28.09.2023 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 28 Eylül 2023 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 28 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

28 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.28 05:29:12 37.9758 36.3263 18.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 05:22:29 38.3677 37.4382 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:46:04 34.7872 34.1992 6.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.09.28 04:40:49 40.6345 35.3272 7.5 -.- 1.1 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.09.28 04:36:14 38.0127 36.7120 20.9 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:17:36 38.0167 36.6042 7.4 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:16:03 37.9505 36.2442 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 03:53:38 38.4902 36.6832 2.3 -.- 1.7 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 03:48:55 36.5725 26.6187 122.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.28 03:40:09 38.3790 27.1718 1.7 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2023.09.28 03:29:17 38.3122 38.2208 5.0 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.28 03:23:27 38.1127 38.1500 4.6 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.28 03:16:24 38.6505 37.4295 9.7 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.28 02:56:46 34.9198 24.0843 28.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.28 02:48:07 36.1232 28.4907 26.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.28 02:25:23 36.9883 36.0427 5.0 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.09.28 02:24:11 37.9927 36.3503 4.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 02:02:36 39.3378 40.7115 5.0 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.09.28 01:59:19 39.2188 40.4312 9.5 -.- 1.8 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.28 01:54:46 39.1445 40.6337 5.6 -.- 2.2 -.- DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.28 00:37:57 37.6143 35.1960 28.9 -.- 1.4 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.09.28 00:13:09 36.2787 35.9772 5.4 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Adana! Ortalık bir anda karıştı, vatandaşlar meydan dayağı attıYer: Adana! Ortalık bir anda karıştı, vatandaşlar meydan dayağı attı
Dehşet evi! Eşini yatak odasında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulduDehşet evi! Eşini yatak odasında boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu
Yer: İzmir! 3 günlük bebeği hastaneden kaçırdıYer: İzmir! 3 günlük bebeği hastaneden kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Son depremler afad deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.