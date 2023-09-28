SON DAKİKA DEPREM haberleri: 28 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

28 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.28 05:29:12 37.9758 36.3263 18.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 05:22:29 38.3677 37.4382 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 04:46:04 34.7872 34.1992 6.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel

2023.09.28 04:40:49 40.6345 35.3272 7.5 -.- 1.1 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM) İlksel

2023.09.28 04:36:14 38.0127 36.7120 20.9 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 04:17:36 38.0167 36.6042 7.4 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 04:16:03 37.9505 36.2442 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 03:53:38 38.4902 36.6832 2.3 -.- 1.7 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 03:48:55 36.5725 26.6187 122.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.28 03:40:09 38.3790 27.1718 1.7 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2023.09.28 03:29:17 38.3122 38.2208 5.0 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.09.28 03:23:27 38.1127 38.1500 4.6 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.09.28 03:16:24 38.6505 37.4295 9.7 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.28 02:56:46 34.9198 24.0843 28.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.28 02:48:07 36.1232 28.4907 26.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.28 02:25:23 36.9883 36.0427 5.0 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2023.09.28 02:24:11 37.9927 36.3503 4.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 02:02:36 39.3378 40.7115 5.0 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.09.28 01:59:19 39.2188 40.4312 9.5 -.- 1.8 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.09.28 01:54:46 39.1445 40.6337 5.6 -.- 2.2 -.- DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.09.28 00:37:57 37.6143 35.1960 28.9 -.- 1.4 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.09.28 00:13:09 36.2787 35.9772 5.4 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.