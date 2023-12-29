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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 29ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

29.12.2023 06:35 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 29 Aralık 2023 Cuma günü birçok vatandaş tarafından internette araştırılıyor. Gün içerisinde Manisa, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Ankara, Van, Malatya ve Elazığ illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Aralık 2023 Cuma günü yayımlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 29ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 29 Aralık 2023 Cuma günü Manisa, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Ankara, Van, Malatya ve Elazığ gibi illerimizde yaşan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 29 Aralık 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi arama motorlarında, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor İşte ayrıntılar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (29 ARALIK 2023)

2023.12.29 06:17:08 39.2285 27.6410 2.9 -.- 1.7 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.29 05:29:38 38.8980 27.4807 8.4 -.- 1.7 -.- HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.12.29 05:03:05 37.7890 36.6257 10.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.29 04:45:37 39.0138 33.4087 2.0 -.- 1.3 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2023.12.29 04:36:14 40.4127 28.8413 10.1 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.29 04:07:36 38.9960 33.4235 3.9 -.- 1.8 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2023.12.29 03:15:08 38.1728 37.0287 5.0 -.- 2.0 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.29 03:00:31 38.7240 43.7193 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIGUNEYCE-(VAN) İlksel
2023.12.29 02:27:18 38.2088 38.0967 5.0 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.29 02:16:24 38.4983 39.1945 5.0 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.12.29 02:11:16 38.5180 39.2010 9.1 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.12.29 00:48:05 39.4807 27.9537 2.8 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2023.12.29 00:05:22 37.8595 37.7128 5.0 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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