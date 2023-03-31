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SON DAKİKA DEPREM haberleri 31 Mart 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan açıklama!

31.03.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 31 Mart 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 31 Mart 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

SON DAKİKA DEPREM haberleri 31 Mart 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan açıklama!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 31 Mart 2023 Cuma günü günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi inceliyor. İşte, 31 Mart 2023 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

31 MART 2023 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE?

"Deprem mi oldu?" sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anbean güncelleniyor. İşte 31 Mart 2023 son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 31 MART 2023 CUMA

2023.03.31 06:43:49 37.9568 36.2520 6.1 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 06:39:23 37.9305 36.2665 4.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 06:35:01 38.4805 37.5770 5.3 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.31 06:26:27 37.9392 36.2435 5.0 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 06:24:10 37.8457 36.6347 5.3 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 06:13:11 37.9395 36.2503 12.2 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 06:00:17 38.4670 39.2327 10.0 -.- 2.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.31 05:43:39 38.2383 37.9550 5.0 -.- 2.0 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.31 05:40:46 38.1447 36.8472 11.3 -.- 1.2 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 05:36:29 37.1740 36.7235 7.9 -.- 1.5 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.31 05:29:23 37.9580 36.4263 3.5 -.- 2.0 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 05:18:17 38.3792 39.3792 5.4 -.- 2.9 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.31 04:52:57 37.9573 36.3533 19.3 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 04:50:50 38.0062 37.5182 5.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 04:42:42 36.5832 28.1428 61.7 -.- 1.7 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.03.31 04:36:08 36.3900 28.6585 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.31 04:33:25 38.0373 37.4133 5.0 -.- 3.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 04:17:11 39.1630 29.0048 8.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.03.31 04:16:33 38.1155 36.2502 1.4 -.- 2.9 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.31 03:59:51 37.5202 37.1895 14.3 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 03:56:48 36.9948 28.3523 19.1 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.31 03:44:21 38.0607 38.3653 10.4 -.- 1.8 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.31 03:41:50 37.3018 37.0022 2.2 -.- 0.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 03:34:51 38.2852 37.7057 17.8 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.31 03:24:29 37.9082 36.1993 4.3 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.31 03:15:17 37.2488 36.3485 1.6 -.- 1.6 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.31 03:13:01 37.9592 36.4438 5.0 -.- 2.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 02:49:02 38.1285 38.6030 5.0 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:48:02 38.3417 38.2128 3.3 -.- 1.7 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:45:32 38.5077 40.3878 5.0 -.- 2.7 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.31 02:34:21 38.1585 38.5397 5.4 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:33:28 38.1647 37.8432 8.4 -.- 1.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:30:09 37.9288 37.8758 8.2 -.- 1.8 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:27:16 38.1673 37.9103 5.0 -.- 3.6 3.6 POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:13:09 37.0727 30.4430 5.0 -.- 1.7 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.03.31 02:12:19 38.3992 37.8722 9.9 -.- 1.4 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.31 02:11:21 39.4512 38.2428 5.4 -.- 2.0 -.- KESME-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.03.31 02:09:09 38.0405 36.5148 2.7 -.- 2.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 02:08:46 37.7695 36.4362 21.0 -.- 2.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 02:05:00 36.4635 29.0690 10.2 -.- 2.5 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.03.31 02:01:40 37.0105 30.4112 3.8 -.- 1.6 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.03.31 02:00:22 38.2807 37.2467 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 01:54:39 36.6297 28.8590 6.9 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.31 01:53:45 37.6747 37.6613 4.5 -.- 1.8 -.- ASAGIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.31 01:37:31 38.3305 37.8345 5.0 -.- 1.5 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.31 01:13:49 38.1212 36.9735 5.0 -.- 3.1 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 01:05:46 37.0808 27.9722 28.8 -.- 1.0 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.03.31 01:04:09 37.9185 36.2177 5.0 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.31 00:51:28 38.2700 37.8048 3.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.31 00:30:54 37.7453 36.1195 5.6 -.- 1.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.31 00:25:32 38.1383 38.2328 5.0 -.- 2.5 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.31 00:18:53 38.2632 38.1133 2.1 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.31 00:18:20 38.2568 37.7162 9.3 -.- 2.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.31 00:15:30 38.1462 36.6288 5.4 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 00:07:06 37.9138 36.2947 18.1 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem mi oldu 1 mart 2023

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

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