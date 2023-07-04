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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 4 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

04.07.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 4 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verileri inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 4 Temmuz 2023 Salı günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 4 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Temmuz 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 4 Temmuz 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (4 TEMMUZ 2023 SALI)

2023.07.04 05:04:42 38.6327 37.3718 4.9 -.- 1.7 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.04 04:32:42 40.4207 26.3405 11.0 -.- 0.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.04 04:31:15 40.4282 26.3250 4.7 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.04 04:27:50 37.1020 30.5788 79.3 -.- 2.6 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.07.04 04:26:28 38.2892 37.5013 9.4 -.- 1.3 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 04:20:19 38.2942 37.3378 1.0 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 03:13:35 35.9832 36.1067 17.6 -.- 1.7 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.07.04 03:10:25 38.4652 37.5988 6.6 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.04 02:59:31 37.9460 36.2912 20.2 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 02:43:09 38.4298 37.6062 7.8 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.04 02:37:02 38.5610 37.6093 2.5 -.- 1.4 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.04 02:20:32 36.7818 36.4230 5.5 -.- 1.7 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.07.04 02:15:08 38.1702 38.4085 8.2 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.04 02:05:25 38.4625 37.5502 6.1 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.04 01:26:18 38.4803 37.6105 7.5 -.- 2.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.04 01:14:30 37.2572 37.0708 5.0 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 00:46:42 36.8952 28.1372 7.0 -.- 1.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.07.04 00:41:04 38.4033 37.5000 7.6 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.04 00:11:57 38.3883 42.1928 5.5 -.- 3.2 3.3 TABANOZU-(BITLIS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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