SON DAKİKA DEPREM haberleri: 5 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Bugün bulundukları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD anbean son depremler listesini güncelliyor. Birçok kişi, "En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 5 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

5 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.05 06:06:29 35.5692 33.4178 7.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.05 05:45:51 37.6557 37.3783 5.0 -.- 2.0 -.- SAKARKAYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 05:43:34 37.7897 36.4172 8.7 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 05:17:43 37.0667 28.4372 9.2 -.- 0.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.09.05 05:11:51 36.9737 29.3092 10.6 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.09.05 05:10:59 36.9727 29.3337 11.7 -.- 1.6 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.09.05 05:08:21 36.0610 36.0377 5.0 -.- 2.2 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.09.05 04:44:43 37.4057 36.8838 5.0 -.- 2.4 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 04:22:46 38.4378 37.5133 3.9 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.05 04:20:27 38.2188 38.5783 5.6 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.09.05 04:01:35 38.1365 37.6827 11.9 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 03:45:33 38.9905 23.3325 10.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.09.05 03:41:44 38.0685 36.5553 8.3 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 03:28:53 38.1182 36.6943 7.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 03:13:08 38.4507 36.5698 5.5 -.- 2.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.09.05 02:42:51 38.4033 38.2677 8.0 -.- 2.6 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel

2023.09.05 02:39:58 38.5440 36.6658 8.1 -.- 1.8 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.09.05 02:35:16 35.7477 25.5122 9.3 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.05 02:30:03 37.0223 28.3088 5.0 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.09.05 02:26:58 38.5187 37.5265 4.0 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.05 02:22:29 37.4973 36.9918 5.0 -.- 0.8 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 02:20:40 38.7528 23.6565 4.0 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.09.05 01:59:11 38.2208 37.5353 3.5 -.- 1.5 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 01:58:43 38.8013 37.4865 1.5 -.- 0.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.09.05 01:50:34 38.0880 37.4848 8.9 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 01:38:14 38.6867 37.2940 6.5 -.- 1.3 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.09.05 01:26:46 36.2940 36.3013 10.4 -.- 1.4 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel

2023.09.05 01:19:15 34.7815 23.1457 9.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.05 01:18:20 37.9845 36.3215 5.0 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 01:16:39 36.0545 36.0400 1.2 -.- 2.3 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.09.05 01:02:32 39.0128 29.9062 5.3 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.09.05 00:53:49 38.4830 37.5287 5.0 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.05 00:48:45 38.4168 37.3603 5.0 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.05 00:45:54 36.0660 36.1147 4.9 -.- 2.0 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.09.05 00:41:41 40.8155 27.9693 1.3 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

2023.09.05 00:30:25 38.4358 36.2500 2.2 -.- 1.1 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.