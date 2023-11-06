SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 6 KASIM 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 6 Kasım 2023 Pazartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "6 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (6 KASIM 2023)

2023.11.06 06:15:06 38.2457 37.8190 1.7 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.06 05:19:45 39.0488 42.1282 5.0 -.- 2.2 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel

2023.11.06 04:53:52 38.0600 42.5790 5.0 -.- 3.4 3.5 SAGINLI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2023.11.06 04:40:22 37.9475 36.6475 8.0 -.- 2.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.06 04:28:52 38.3597 27.1917 5.1 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.11.06 03:44:01 38.8315 39.2227 12.8 -.- 1.7 -.- MESELI-(ELAZIG) İlksel

2023.11.06 03:37:36 38.3463 27.1968 10.4 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.11.06 03:03:44 39.2197 40.3875 5.0 -.- 2.9 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.11.06 02:06:18 38.0155 26.8412 12.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.06 01:38:58 38.0513 37.3817 7.6 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.06 00:58:36 38.1832 38.5493 5.0 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.06 00:44:33 38.2410 38.6005 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.06 00:18:33 36.2860 28.1578 5.0 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







