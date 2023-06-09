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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 9 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Erzincan 4.0 ile sallandı

09.06.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Haziran 2023 Cuma günü Erzincan başta olmak üzere bazı illerimizde yaşayan kişiler ile bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 9 Haziran 2023 Cuma günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 9 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Erzincan 4.0 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile son depremler listesi 9 Haziran 2023 Cuma günü Erzincan dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 9 Haziran 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 HAZİRAN 2023 CUMA)

2023.06.09 06:22:47 38.1060 36.8175 5.0 -.- 3.4 3.3 CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 06:17:06 38.4322 37.4008 5.8 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 06:04:43 37.2467 30.5192 5.0 -.- 2.5 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.06.09 05:57:37 42.0617 37.0073 4.3 -.- 2.2 -.- KARADENIZ İlksel
2023.06.09 05:35:58 38.1620 37.3642 5.0 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 05:33:38 38.2785 37.6942 9.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.09 05:21:26 38.1150 36.8557 11.8 -.- 1.1 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 05:15:18 37.6302 34.7075 5.9 -.- 2.6 -.- TORAMAN-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.06.09 04:57:31 36.7042 36.2673 16.9 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.06.09 04:55:50 37.8998 42.1927 9.2 -.- 2.4 -.- PALAMUTLU-PERVARI (SIIRT) İlksel
2023.06.09 04:49:00 39.9210 39.6887 5.0 -.- 4.0 4.0 GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.06.09 04:16:39 38.1440 38.4435 10.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.09 04:13:40 37.9337 36.2993 15.2 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 04:11:39 38.1323 37.0062 5.5 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 04:06:33 38.4868 36.5525 5.0 -.- 1.3 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.09 03:45:59 37.5005 37.1767 7.0 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 03:42:56 38.0672 37.5185 1.5 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 03:40:44 38.4795 37.5482 1.6 -.- 2.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 03:25:47 37.9283 36.2277 11.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) REVIZE01 (2023.06.09 03:25:52)
2023.06.09 03:20:36 36.6187 36.3097 5.0 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.09 03:14:23 38.2020 36.7625 13.1 -.- 1.2 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 03:09:53 38.5062 37.5088 3.2 -.- 1.9 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 02:54:32 35.9690 36.1227 2.3 -.- 2.8 -.- HISARCIK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.06.09 02:47:50 38.1457 36.6863 5.4 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 02:34:10 38.1070 38.1615 9.9 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.09 02:04:31 38.0510 27.1215 5.4 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.06.09 01:44:41 37.8287 37.8622 17.1 -.- 1.5 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.09 01:39:22 38.5083 37.4833 1.0 -.- 2.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 01:36:47 38.2975 38.0782 16.0 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.09 01:34:26 38.3630 37.4642 19.2 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 01:19:10 36.4843 27.2060 7.1 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.06.09 01:10:41 37.8453 36.2493 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.09 01:02:33 37.9273 36.1953 3.6 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.09 00:51:35 38.1695 38.4663 10.5 -.- 3.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.09 00:50:48 38.3598 39.2003 15.0 -.- 1.0 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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