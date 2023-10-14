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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

14.10.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 14 Ekim 2023 Cumartesi günü merak konusu oldu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sarsıntılar durmaksızın devam ediyor. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Malatya gibi bazı illerimizde yaşayan vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Peki, 14 Ekim 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinde yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "14 Ekim 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 EKİM 2023 CUMARTESİ

2023.10.14 10:11:36 34.5183 24.3377 18.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:04:34 38.0858 38.3722 5.0 -.- 3.6 3.7 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 09:55:11 37.9658 27.0925 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.14 09:54:00 39.1168 27.5485 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.14 09:38:33 37.3055 37.0947 4.1 -.- 2.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:25:04 37.9460 36.3025 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:18:34 38.8367 37.4595 5.0 -.- 2.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.14 09:18:14 36.2370 25.5785 9.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.14 09:04:25 38.0258 36.3343 14.1 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 08:57:53 36.1082 36.1427 13.2 -.- 2.9 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2023.10.14 08:48:55 37.2953 37.1273 7.2 -.- 3.5 3.6 HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 07:20:09 34.4637 23.9008 72.6 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 06:46:38 34.7865 24.3017 26.6 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 06:11:43 38.1902 39.9932 2.3 -.- 1.9 -.- KIRKKUYU-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.14 05:33:03 36.7828 36.2890 21.5 -.- 1.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.14 05:11:51 38.4633 37.5157 5.7 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 04:29:05 37.8418 37.6408 5.0 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 03:24:43 37.8770 36.6648 4.0 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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