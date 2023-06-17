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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 17 Haziran deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

17.06.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Haziran 2023 Cumartesi günü merak konusu oldu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sarsıntılar durmaksızın devam ediyor. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Malatya gibi bazı illerimizde yaşayan vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Peki, 17 Haziran 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 17 Haziran deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "17 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ

2023.06.17 21:32:05 38.1828 36.7167 11.7 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 21:19:56 37.4080 37.1172 7.7 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 21:03:29 38.3675 38.8600 5.0 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2023.06.17 20:54:02 37.9202 36.2000 5.0 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.17 20:30:37 38.5210 37.2875 5.0 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 20:26:42 37.9960 36.6293 7.3 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 20:14:25 38.1715 27.7357 23.1 -.- 1.5 -.- PINARLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.06.17 20:08:46 36.3415 36.1827 7.1 -.- 2.0 -.- ALAHAN-(HATAY) İlksel
2023.06.17 19:40:02 38.1752 37.7302 10.2 -.- 1.8 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 19:17:59 35.2788 36.4367 2.6 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2023.06.17 19:00:55 38.3710 38.1982 5.3 -.- 2.5 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.06.17 18:56:03 38.3280 38.1783 18.6 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.06.17 18:51:48 37.7678 36.2838 20.0 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 18:48:53 39.1205 29.0567 15.7 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.06.17 18:44:06 36.1142 35.9188 5.7 -.- 2.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.17 18:41:16 37.6852 37.3947 9.5 -.- 2.2 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 18:37:04 36.9877 36.3058 21.4 -.- 1.3 -.- KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.06.17 18:35:37 36.1520 27.4202 1.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.17 18:35:20 37.1672 36.0175 26.4 -.- 2.0 -.- KOSRELI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.17 18:34:49 37.4780 37.0945 1.6 -.- 1.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 18:18:55 36.0525 27.2668 17.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.17 18:11:05 41.0030 31.2297 22.9 -.- 1.6 -.- SUBASI-AKCAKOCA (DUZCE) İlksel
2023.06.17 18:00:44 37.9173 37.7177 8.2 -.- 2.9 2.8 ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.06.17 18:00:44)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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