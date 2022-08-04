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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

04.08.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Deprem Antalya'da hissedildi. Peki bugün deprem mi oldu? Nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Deprem ile ilgili yapılan son dakika açıklamalarının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Antalya Kumluca açıklarında gerçekleşen 4.2 şiddetindeki sarsıntı tedirginliğe neden olmuştu. Peki bugün deprem mi oldu? Nerede kaç büyüklüğünde oldu? 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

2022.08.04 06:33:57 38.4192 39.3045 4.5 -.- 1.6 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.04 05:42:12 39.2573 28.1600 1.8 -.- 2.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.08.04 05:06:08 36.6397 28.2017 3.2 -.- 1.0 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.08.04 04:36:19 37.0977 28.4582 17.3 -.- 0.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.04 03:58:29 37.8290 26.9983 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.04 03:29:33 38.9303 26.7012 10.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.04 02:25:05 36.8683 28.0667 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.04 01:20:20 37.4437 36.9783 2.1 -.- 2.1 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.04 00:38:29 39.0582 40.4385 12.1 -.- 1.6 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2022.08.04 00:05:16 35.2165 26.4082 2.4 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.04 00:02:10 38.3690 38.5955 3.4 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-(MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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