SON DAKİKA DEPREMLER! 13 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 13 Nisan 2022

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 13 Nisan Çarşamba (bugün) için yaptığı açıklama bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Isparta, Antalya, Samsun, Muğla ve Gaziantep gibi illerimizde sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlar, 13 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 13 Nisan 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

13 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.13 04:47:55 37.7803 27.1287 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.13 04:44:52 38.2160 31.1197 4.4 -.- 1.5 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2022.04.13 04:02:08 37.0127 30.4875 1.9 -.- 1.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.04.13 03:50:09 39.5192 25.9712 9.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.13 03:47:58 40.8777 35.9783 9.7 -.- 1.7 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.04.13 03:28:17 37.0125 28.3880 5.1 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 03:19:08 37.0218 28.3845 5.2 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 03:13:28 37.0368 28.4015 10.3 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 02:34:12 37.0127 28.4153 5.0 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 02:29:07 37.0527 28.4277 5.0 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 02:26:15 40.9472 23.0325 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.13 02:22:24 37.8412 27.2015 6.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.13 02:11:51 37.2170 36.9635 3.7 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2022.04.13 00:45:01 37.0407 28.4058 10.7 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 00:28:59 37.0253 28.4293 7.2 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.13 00:07:03 35.5535 31.6747 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.13 00:03:10 36.9953 28.3702 5.0 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

