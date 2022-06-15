SON DAKİKA DEPREMLER! 15 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Haziran 2022 Çarşamba

15 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken, soru 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi ile yanıt buldu. Vatandaşlar internette, 15 Haziran Cuma deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 15 Haziran 2022 Cuma gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

15 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 15 Haziran Cuma günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 15 Haziran Cuma günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.15 05:13:19 34.9950 23.5957 51.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.15 05:02:57 38.9937 27.8463 12.5 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.06.15 04:15:56 40.7602 35.8915 10.6 -.- 1.6 -.- ORMANOZU-(AMASYA) İlksel

2022.06.15 03:34:58 37.1873 28.9670 1.8 -.- 2.2 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2022.06.15 03:17:26 38.7872 43.6557 14.0 -.- 2.0 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.15 03:15:15 38.8738 43.5627 11.3 -.- 1.7 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2022.06.15 02:58:27 38.8078 43.3780 10.5 -.- 1.5 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel

2022.06.15 02:16:13 40.8618 30.7505 7.9 -.- 2.1 -.- KAHRAMAN-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.06.15 02:12:12 37.8895 26.7865 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.15 01:44:15 38.8902 43.5402 1.2 -.- 1.9 -.- COLPAN-(VAN) İlksel

2022.06.15 01:07:56 40.8817 31.8822 7.2 -.- 1.8 -.- KAYABASI-MENGEN (BOLU) İlksel

2022.06.15 00:39:49 38.9072 43.5125 8.0 -.- 2.2 -.- COLPAN-(VAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

