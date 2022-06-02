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SON DAKİKA DEPREMLER! 2 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 2 Haziran Perşembe günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bolu, Akdeniz, Burdur, Balıkesir, Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2 Haziran deprem mi oldu? nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! 2 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Haziran 2022 Perşembe

2 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken, soru 2 Haziran 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi ile yanıt buldu. Bolu, Akdeniz, Burdur, Balıkesir, Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 2 Haziran Perşembe deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 2 Haziran 2022 Perşembe gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

2 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 2 Haziran Perşembe günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 2 Haziran Perşembe günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2022.06.02 04:28:53 34.8692 24.8072 19.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.02 04:12:30 40.4165 30.7830 12.9 -.- 1.8 -.- GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.06.02 03:06:03 34.9493 24.0707 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.02 02:42:21 37.5998 29.9365 2.2 -.- 2.5 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.06.02 02:37:52 37.5887 29.9328 5.0 -.- 2.6 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.06.02 02:27:56 39.3725 27.8665 5.8 -.- 1.5 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.02 02:23:46 37.1075 28.4405 2.5 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.02 02:20:15 38.4022 23.4852 5.1 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2022.06.02 00:55:36 35.2010 33.0823 7.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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