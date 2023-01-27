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SON DAKİKA DEPREMLER: 27 Ocak 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?

27.01.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 27 Ocak 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette, "bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklaması ve 27 Ocak 2023 Cuma gününün son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER: 27 Ocak 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (27 Ocak 2023 Cuma) yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (27 OCAK 2023 CUMA)

2023.01.27 06:09:11 38.7205 39.9775 3.0 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.01.27 05:43:19 39.0993 28.3007 5.4 -.- 2.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.01.27 04:16:11 39.3685 26.2482 6.9 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.27 04:00:01 38.5073 39.2010 4.4 -.- 1.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.01.27 03:14:29 35.7777 28.6597 11.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.27 02:21:47 37.4623 36.0687 5.0 -.- 1.7 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.01.27 01:53:43 38.2630 27.8470 6.5 -.- 2.7 -.- VELILER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.01.27 01:10:36 40.7552 30.9373 7.8 -.- 1.2 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.27 00:32:26 40.5618 27.3272 1.8 -.- 2.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.27 00:23:32 39.4007 26.2227 10.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.27 00:11:06 39.3412 26.2577 9.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.27 00:00:06 39.3198 40.7752 5.0 -.- 2.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

D1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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