SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 24 Nisan Pazar için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Manisa, Balıkesir ve Elazığ gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 24 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 24 Nisan 2022 Pazar AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

24 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

24.04.2022 09:12:31 AFAD 39.0368 27.5390 7.00 ML 1.2 Türkiye Manisa Soma

24.04.2022 09:04:03 AFAD 39.1466 28.3041 7.01 ML 1.5 Türkiye Balikesir Sindirgi

24.04.2022 08:55:15 AFAD 38.3690 39.1356 7.00 ML 0.9 Türkiye Elazig Sivrice

24.04.2022 07:22:55 AFAD 36.9746 27.6713 6.75 ML 2.2 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 1.27 km. Bodrum (Mugla)

24.04.2022 07:14:03 AFAD 35.1115 26.9310 16.26 Mw 4.4 - - - - Akdeniz, 25.63 km.Dodecanese (Yunanistan), 177.37 km. Datça (Mugla)

24.04.2022 05:10:09 AFAD 34.7891 33.7566 19.59 ML 2.6 - - - - Akdeniz, 13.61 km.Larnaca (), 149.10 km. Gülnar (Mersin)

24.04.2022 03:00:35 AFAD 36.2698 27.0971 6.67 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 51.61 km. Datça (Mugla)

24.04.2022 01:56:24 AFAD 40.8663 31.6888 7.85 ML 2.8 Türkiye Bolu Merkez

23.04.2022 23:12:40 AFAD 36.9920 30.4090 4.90 ML 1.5 Türkiye Antalya Korkuteli

23.04.2022 23:10:51 AFAD 36.9800 30.4160 2.20 ML 1.5 Türkiye Antalya Korkuteli

