Son dakika: Devlet Bahçeli'den net mesaj: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu bir kez daha yineledi ve yeniden aday olmasının önünde bir engel olmadığını belirtti.

MHP lideri Bahçeli, partisince Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu. Bahçeli, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır" dedi.

Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde propagandalara başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."

(DHA)

