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  4. SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması! 'Osman Kavala' paylaşımı olay olmuştu

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması! 'Osman Kavala' paylaşımı olay olmuştu

26.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yla ilgili paylaşımı dikkat çeken Süleyman Sazak'la ilgili konuştu.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması! 'Osman Kavala' paylaşımı olay olmuştu

Son dakika: Süleyman Sazak'ın Osman Kavala paylaşımı olay oldu. Genel Başkan Yardımcılığını da yaptığı MHP’den ocak ayında istifa eden Süleyman Sazak, Gezi Davası'nın karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kavala için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SÜLEYMAN SAZAK: "BUGÜNDEN İTİBAREN OSMAN KARDEŞİMDİR"

Sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösteren Sazak, "Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" ifadelerini kullandı.

Sazak'ın paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala’yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır."

SAZAK

BEHÇELİ'DEN SÜLEYMAN SAZAK AÇIKLAMASI

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sazak'ın paylaşımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilgilisi kalmamıştır." diye konuştu.

BAHCELI

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