Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş 'altılı masa' iddiası! 'Birbirlerine tuzak kuruyorlar'

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli Türkiye'nin terörle mücadelesinde geldiği noktaya ve Pençe-Kilit operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın aldığı darbeye dikkat çekti. 'Altılı masa' olarak anılan altı muhalefet partisine eleştiriler de yönelten Bahçeli "Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar" dedi. Bahçeli ayrıca HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu yasa teklifine de sert tepki göstererek "HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması teklif edilmiştir. Maalesef TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Bir fitnecinin Meclis'te yer alması zulümdür" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Milli birliğimizi sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyitafine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen yeni emperyalizm bunlara sahip milletler üzerinde hunhar oyunlar peşindedir.
Anlaşılan buralarda petrol, gaz, su, paylaşacak toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecek. Bu kaynaklar tükenmedikçe göz yaşları da sona ermeyecektir.
Adına bazen terörizmi önlemek, bazen barış getirmek, bazen demokrasi kazandırmak denen küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir.
Hem yurtiçinde hem yurtdışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Operasyon yapılmayan tek bölge de Zap bölgesi kalmıştı. Pençe-Kilit operasyonuyla bu bölgede de bayram temizliği yapılmaktadır, canilerin defteri dürülmektedir. Terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve and olsun hepsini sonu gelmiştir.
Pençe-Kilit operasyonuyla terör örgütü komaya sokulmuştur.
Duran Kalkan sözde savaşı şehirlere taşıyacaklarını korkakça iddia etmiştir. Bursa'daki terör saldırısıyla İstanbul'da TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırı PKK'nın hain bir terör eylemi olarak tespit edilmiştir.
Şehirlerimizde eylem hazırlığında kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır.
Birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar.
Bunların dilinde şehitlerimize rahmet, Türkiye'ye övgü, teröristlere tepki, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok.
Faturayı ödemezsen elektriğinin kesileceğini söylemiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi karalıktan mesaj vermektir. Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası ile ilgili 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısını 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Zillet ittifakının trafoları patlaktır.
HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması teklif edilmiştir. Maalesef TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Bir fitnecinin Meclis'te yer alması zulümdür.