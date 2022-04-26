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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş 'altılı masa' iddiası! 'Birbirlerine tuzak kuruyorlar'

26.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmelerini eleştirerek "Birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar" dedi. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye 24 Nisan'da 1915 olaylarıyla ilgili sunduğu yasa teklifi de Bahçeli'nin sert tepki gösterdiği gündem konuları arasındaydı.

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş 'altılı masa' iddiası! 'Birbirlerine tuzak kuruyorlar'

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli Türkiye'nin terörle mücadelesinde geldiği noktaya ve Pençe-Kilit operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın aldığı darbeye dikkat çekti. 'Altılı masa' olarak anılan altı muhalefet partisine eleştiriler de yönelten Bahçeli "Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar" dedi. Bahçeli ayrıca HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu yasa teklifine de sert tepki göstererek "HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması teklif edilmiştir. Maalesef TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Bir fitnecinin Meclis'te yer alması zulümdür" ifadelerini kullandı.

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"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Milli birliğimizi sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyitafine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen yeni emperyalizm bunlara sahip milletler üzerinde hunhar oyunlar peşindedir.

  • Anlaşılan buralarda petrol, gaz, su, paylaşacak toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecek. Bu kaynaklar tükenmedikçe göz yaşları da sona ermeyecektir.

  • Adına bazen terörizmi önlemek, bazen barış getirmek, bazen demokrasi kazandırmak denen küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir.

  • Türk milleti terörün belini kıracaktır. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de çok ağır, çok acıklı şekilde ödeyeceklerdir.

"TAVSİYEM, KEFENLERİNİ YANLARINDA TAŞIMALARIDIR"

  • Hem yurtiçinde hem yurtdışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Operasyon yapılmayan tek bölge de Zap bölgesi kalmıştı. Pençe-Kilit operasyonuyla bu bölgede de bayram temizliği yapılmaktadır, canilerin defteri dürülmektedir. Terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve and olsun hepsini sonu gelmiştir.

  • Pençe-Kilit operasyonuyla terör örgütü komaya sokulmuştur.

  • Duran Kalkan sözde savaşı şehirlere taşıyacaklarını korkakça iddia etmiştir. Bursa'daki terör saldırısıyla İstanbul'da TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırı PKK'nın hain bir terör eylemi olarak tespit edilmiştir.

  • Şehirlerimizde eylem hazırlığında kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır.

  • Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Ermeni, ABD'li, İngiliz, Alman olduğu anlaşılmıştır. Bu çok uluslu tablo tesadüf değildir.

"BİRBİRLERİNE TUZAK KURUP ÖZÜR DİLİYORLAR"

  • 24 Nisan 2022 tarihinde 3. kez toplanan 6 partinin ortak açıklamasının hayat ve siyasetin olağan akışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gâvurun kılıcını sallamaktan çekinmiyor.

  • Birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar.

  • Bunların dilinde şehitlerimize rahmet, Türkiye'ye övgü, teröristlere tepki, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok.

  • Faturayı ödemezsen elektriğinin kesileceğini söylemiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi karalıktan mesaj vermektir. Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası ile ilgili 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısını 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Zillet ittifakının trafoları patlaktır.

  • HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması teklif edilmiştir. Maalesef TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Bir fitnecinin Meclis'te yer alması zulümdür.

  • Herkesi uyarıyorum. TBMM gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Türk milletine katliamcı, soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir.
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Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması! Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması!
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Devlet Bahçeli

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