Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş 'altılı masa' iddiası! 'Birbirlerine tuzak kuruyorlar'

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli Türkiye'nin terörle mücadelesinde geldiği noktaya ve Pençe-Kilit operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın aldığı darbeye dikkat çekti. 'Altılı masa' olarak anılan altı muhalefet partisine eleştiriler de yönelten Bahçeli "Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar" dedi. Bahçeli ayrıca HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu yasa teklifine de sert tepki göstererek "HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması teklif edilmiştir. Maalesef TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Bir fitnecinin Meclis'te yer alması zulümdür" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Milli birliğimizi sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyitafine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen yeni emperyalizm bunlara sahip milletler üzerinde hunhar oyunlar peşindedir.

Anlaşılan buralarda petrol, gaz, su, paylaşacak toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecek. Bu kaynaklar tükenmedikçe göz yaşları da sona ermeyecektir.

Adına bazen terörizmi önlemek, bazen barış getirmek, bazen demokrasi kazandırmak denen küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir.

Türk milleti terörün belini kıracaktır. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de çok ağır, çok acıklı şekilde ödeyeceklerdir.

"TAVSİYEM, KEFENLERİNİ YANLARINDA TAŞIMALARIDIR"

Hem yurtiçinde hem yurtdışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Operasyon yapılmayan tek bölge de Zap bölgesi kalmıştı. Pençe-Kilit operasyonuyla bu bölgede de bayram temizliği yapılmaktadır, canilerin defteri dürülmektedir. Terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve and olsun hepsini sonu gelmiştir.

Pençe-Kilit operasyonuyla terör örgütü komaya sokulmuştur.

Duran Kalkan sözde savaşı şehirlere taşıyacaklarını korkakça iddia etmiştir. Bursa'daki terör saldırısıyla İstanbul'da TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırı PKK'nın hain bir terör eylemi olarak tespit edilmiştir.

Şehirlerimizde eylem hazırlığında kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Ermeni, ABD'li, İngiliz, Alman olduğu anlaşılmıştır. Bu çok uluslu tablo tesadüf değildir.

"BİRBİRLERİNE TUZAK KURUP ÖZÜR DİLİYORLAR"

24 Nisan 2022 tarihinde 3. kez toplanan 6 partinin ortak açıklamasının hayat ve siyasetin olağan akışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gâvurun kılıcını sallamaktan çekinmiyor.