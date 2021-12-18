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Son Dakika: Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'a çok sert tepki: Karşı çıksalar da...

18.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli'den, TÜSİAD'ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" başlıklı açıklamasına sert tepki geldi. Bahçeli, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'a çok sert tepki: Karşı çıksalar da...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada TÜSİAD'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Bahçeli, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD’ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun TÜSİAD’la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur" dedi.

Bahçeli, "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye’nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir." açıklamasında bulundu.

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Devlet Bahçeli
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