Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli seçim sürecini değerlendirdi.

Bahçeli açıklamasında, "İtirazlar en kısa zamanda değerlendirilmeli. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazlar değerlendirilip Türkiye normalleştirilmeli. Vicdanları huzurlu kılacak yeni bir seçim de düşünülebilir. Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir." dedi.

Bahçeli, Mansur Yavaş ile ilgili olarak, "Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

