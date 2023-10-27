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  4. Son Dakika | Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyondan fazla paraya el kondu...

Son Dakika | Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyondan fazla paraya el kondu...

27.10.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 15 şirketinde arama kararı çıkartılmıştı. Şirketlerde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 Milyon 372 Bin liraya el konuldu.

Son Dakika | Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyondan fazla paraya el kondu...

Son dakika haberine göre, Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

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15 ŞİRKETTE ARAMA YAPILMIŞTI

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı.

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22 MİLYON 372 BİN LİRAYA EL KONDU

Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu. Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat

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