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  4. SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

06.10.2023 18:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Bakanlığın açıklamasına göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"YPG'YLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle dile getirdi. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgede devam eden operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle Türkiye arasındaki çatışmasızlık mekanizmasının da gündeme geldiği ve Türkiye'nin SİHA'sının düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın Türkiye'nin terörle mücadelesine engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu ele alındı. (DHA)

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