Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın.
Önce can güvenliklerini garanti altına almak lazım. Bu sene geri gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin.
127 bin göçmenin girişi engellendi. Göçmenleri geri göndermeye devam ediyoruz. Güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüş olmalı.
İstihbarat düzeyinde diyalog olabilir.
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