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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

20.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SURİYELİYİ "GÖNÜLLÜ GÖNDERME" PLANI NE?

Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın.

Önce can güvenliklerini garanti altına almak lazım. Bu sene geri gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin.

127 bin göçmenin girişi engellendi. Göçmenleri geri göndermeye devam ediyoruz. Güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüş olmalı.

SURİYE REJİMİ İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

İstihbarat düzeyinde diyalog olabilir.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu

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