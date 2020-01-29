Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya çok sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belçika Federal Savcılık yetkililerinin, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirdiği belirtilerek, "Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Hukukun üstünlüğü konusunda ülkemize ders vermeye kalkan bir ülkenin bir terör örgütünü ideolojik nedenlerle aklayan bu kararı ibret vericidir" denildi.

Belçika yargısının bu kararının, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık bir destek mahiyetinde olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"’Başka ülkelerde insanları katletse de benim ülkemde uslu durduğu sürece bir sorun yok’ anlayışıyla alınan bu karar, iki yüzlülük örneğidir ve terörün tüm toplumlar için tehdit teşkil ettiğini de görmezden gelmekte olup, terör örgütlerini özendirecektir.