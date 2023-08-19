Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Barış Gücü'ne KKTC tepkisi

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır" dedi.

'İNSANİ İHTİYAÇLARIN ENGELLENMESİ İZAH EDİLECEK BİR TUTUM DEĞİL'

BMBG'nin, hem suhuletle başlayan yol yapım projesiyle ilgili gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynadığı hem de sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Esasen, BM Barış Gücü'nden beklenen, Ada'da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM'nin, yıllardır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ara Bölge'deki oldubittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM'nin Ada'daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır. BM'nin ve BM Barış Gücü'nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Garantör bir devlet olarak, BM Barış Gücü'nü, Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz."

BÖLGEDE NE YAŞANDI?

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, dün sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışıldı. BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.



KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu.

KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi. Yetkililer, yol yapım çalışmalarının güvenliğinin polis tarafından sağlanacağını, yolun geçeceği güzergaha BM personeli ve araçlarının girişine izin verilmeyeceğini belirtti.

8 POLİS YARALANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede 8 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

PROJEYE HEM GKRY HEM DE BM KARŞI ÇIKIYOR

KKTC'nin perşembe günü uygulamaya aldığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne hem GKRY hem de BM karşı çıkıyor. Proje kapsamında KKTC'nin Yiğitler köyünden BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne giden yolun onarılarak genişletilmesiyle Pile'de yaşayanlar, Türk tarafına geçişlerde hem daha kısa mesafe kullanacak hem de İngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmayacak.

Projeye göre, Pile-Yiğitler kara yolunun toplam uzunluğu 11,6 kilometre olacak. Yolun ilk 7,5 kilometrelik kısmı Yiğitler (KKTC) sınırlarında, 4,1 kilometrelik kısmı da Pile köyü (Yeşil Hat) sınırlarında bulunacak.



