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  4. Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

26.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı

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