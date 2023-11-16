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  4. Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya sert tepki

16.11.2023 00:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin​​​​​​​ Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin halkına karşı uyguladıkları "zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş" İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı vurgulandı.

"Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililerin, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekleri ve dikkatleri başka yöne çekemeyecekleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir." (AA)

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Dışişleri Bakanlığı israil başbakanı binyamin netanyahu
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