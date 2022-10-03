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  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ortaklık programına dahil etmesine kınama

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ortaklık programına dahil etmesine kınama

03.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesinin şiddetle kınandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İki hafta önce GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ortaklık programına dahil etmesine kınama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi. (DHA)

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Dışişleri Bakanlığı abd

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