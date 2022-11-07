HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İdlib'deki saldırılara kınama

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İdlib'deki saldırılara kınama

07.11.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib’de yerlerinden edilmişlerin barındığı 3 ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İdlib'deki saldırılara kınama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

"SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib’de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır. İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz. Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Fg_O-MRXgAIsYNR

Dışişleri'nden Tanzanya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı Dışişleri'nden Tanzanya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Bir hafta önce...Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Bir hafta önce...
Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralıFeci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

İlginizi Çekebilir

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.