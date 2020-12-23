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  4. Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

23.12.2020 20:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kur’an’ın tercümesine Kur’an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur’an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kur’an’ın tercümesine Kur’an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur’an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir. Yüce Rabbimizin öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin Kur’an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur’an yerine okunması da doğru değildir. Ezanın asli halinin dışında herhangi bir dil ile okunacak çağrının, İslam alimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığı muhakkaktır. Nitekim İslam alimleri Arapça dışında okunacak bir çağrının ezan olarak nitelenemeyeceğini, örneğin Farsça olarak okunacak sözlerin ezan olarak sahih olmadığını belirtmişlerdir."

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