HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi

21.12.2020 19:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlana'nın vuslat gecesinde, ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur'an'ı Azim'e ve Hz. Mevlana'ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki gösterdi.

"GEÇMİŞİN KÖTÜ ANILARINI YENİDEN HATIRLATACAK KAHREDİCİ BİR OLAY"

Türkiye'nin yaşamış olduğu onca badireye, inanç hürriyetine getirilen onca engelleme ve kısıtlamaya rağmen, bu toprakların değerlerine inanmış kadrolar tarafından uzun yıllar süren meşakkatli mücadelenin ardından yeniden hoşgörü ve demokrasi diyarına dönüştürüldüğünü belirten Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun'dan yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun'dan yanıt

"Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlana'nın vuslat gecesinde, ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur'an'ı Azim'e ve Hz. Mevlana'ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır. İlahi kelamı nüzuluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde sema gösterisi eşliğinde Türkçe okumak 'hoşgörü' kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir.

Hoşgörü, her inancı özü ve şekli itibarıyla olduğu gibi kabul etmek ve saygı duymaktır. İslam, özü ve şekliyle bir bütündür. İslam'ın kaideleri 'hoşgörü' kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz, Türkiye ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

Yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

Yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

21 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Rahatsızlandıktan sonra ilk paylaşımını yaptı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması: Kesinlikle müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.