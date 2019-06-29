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Son dakika: Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkemizi düşünüyorum ama Türkiye'ye adil davranılmadı. Evet, son dakika: Trump, Türkiye'yi seviyor. Erdoğan çetin biri ama ben iyi anlaşıyorum, adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." dedi.

Son dakika: Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Trump şu açıklamalarda bulundu:

Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Türkiye parasını ödediği F-35'lerin teslimini istiyor. Karmaşık bir durum, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum.

Trump Türkiye'yi sevdiğini de ekledi.

Ayrıntılar gelecek...

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