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  4. SON DAKİKA | Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama

SON DAKİKA | Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama

10.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) son dakika 'Deltacron' açıklaması geldi. Omicron paniği devam ederken dün, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 25 vakada koronavirüsün yeni bir türünü keşfettiklerini iddia etti. Delta ve Omicron varyantının birleşiminden meydana geldiği iddia edilen 'Deltacron' ile ilgili tartışmalara Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. İşte Deltacron ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yeni koronavirüs mutasyonu iddiası olan 'Deltacron' ile ilgili bir açıklama yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden dün dünyayı tedirgin eden mutasyon haberi geldi. Yapılan açıklamada 25 vakada koronavirüsün yeni mutasyonunun görüldüğü iddia edildi. 'Deltacron' adı verilen mutasyonun Delta ve Omicron varyantlarının birleşiminden meydana geldiği açıklandı. İşte Deltacron ile ilgili son dakika haberinin detayları...

DSÖ ÇALIŞANINDAN 'DELTACRON' AÇIKLAMASI

Dünyada Omicron paniği yaşanırken Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 'Deltacron' açıklaması tedirginliğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli, Deltacron iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada varyantın gerçek olmadığını ifade etti.

"ÜNLÜ ÇİFTLERE YAPTIĞIMIZ GİBİ..."

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuppalli şunları ifade etti:

"Deltacron gerçek değil ve muhtemelen bu durum sıralama artefaktından kaynaklanıyor. Ünlü çiftlere yaptığımız gibi bulaşıcı hastalıkların isimlerini birleştirmeyelim."

"DELMICRON" İDDİASI YALANLANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Delta ve Omicron'un birleşiminden 'Delmicron' isimki bir varyantın ortaya çıktığı iddiası ortaya atılmış bu iddia Hintli yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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