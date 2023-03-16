HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bolu ve Düzce Valisi duyurdu! Deprem sonrası okullarda eğitime ara verildi

SON DAKİKA | Bolu ve Düzce Valisi duyurdu! Deprem sonrası okullarda eğitime ara verildi

16.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu merkezli meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevredeki birçok ilden de hissedildi. Depremin hissedildiği illerden Düzce'de eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Bolu'da da depremden korkan çocukların evlere gönderildiği beldirildi.

SON DAKİKA | Bolu ve Düzce Valisi duyurdu! Deprem sonrası okullarda eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde paniğe neden oldu. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası Düzce ve Bolu'daki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

AA-20230316-30584248-30584243-BOLUDA_48_BUYUKLUGUNDE_DEPREM

DÜZCE'DE EĞİTİME ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sonrası açıklamada bulundu. Vali Atay, Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

AA-20230316-30584248-30584244-BOLUDA_48_BUYUKLUGUNDE_DEPREM

BOLU'DA ÇOCUKLAR EVLERE GÖNDERİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç da deprem sonrası açıklama yaptı. Vali Kılıç, depremden korkan çocukların okullardan evlere gönderildiğini duyurdu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da 5.3'lük deprem! Van'da da hissedildiİran'da 5.3'lük deprem! Van'da da hissedildi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!
Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
deprem Bolu Düzce okul son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.