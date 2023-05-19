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Son dakika: Ekrem İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip canlı yayında açıkladı! 'Bizi 3-4 puan aşağıya çekti'

19.05.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. 14 Mayıs seçimine ilişkin oy farkının sebebini anlatan İmamoğlu, "Rakip ne yaptı? Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na vatan haini dedi. Terör örgütleriyle ilişkiyle suçladı. Bunu itiraf ediyorum, yaptı ve kısmen başarılı oldu. Bence oy farkının sebebi buydu." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip canlı yayında açıkladı! 'Bizi 3-4 puan aşağıya çekti'

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için siyaset gündeminde olağanüstü hareketlilik sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX'ta katıldığı programda gündeme dair konuşuyor.

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Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'SIKIŞTIKLARI ZAMAN İLK ATATÜRK'E SIĞINIYORLAR'

Milli bayramlarımızı unutturma, sıradanlaştırma süreciyle karşı karşıyayız. Ben İBB Başkanı olduktan sonra her bayramda söyledim. 2011 yılında milli bayramlara dokunan bir genelge yayınlandı. Sonra dediler ki bu FETÖ'cü bir müdahale. FETÖ gitti, ne kaldı geriye. O zaman neden değiştirmiyorsunuz? Milli bayramla ilgili sorununuz ne? Atatürk ile ilgili probleminiz ne? Böylesine önemli bir bayramı ne için yok sayıyorsunuz? Ben bulamıyorum, bunların hamasi diline hakim olamıyorum. Sıkıştıkları zaman ilk Atatürk'e sığınıyorlar.

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'BİRİNCİ TUR İÇİN ÜZGÜNÜM'

Birinci turdan çok daha kolay. Birinci tur daha zor. Aynı 31 Mart gibi. 2019'da bizim zor seçimimiz 31 Mart'tı. Çok az farkla kazandık. İlk seçimle ikinci seçim arasındaki duygu nasıl farklıysa şu andaki duygu da aynı boyutta. Gönüllülerin katılımı 110 binden 210 bine çıktı. Diyorlar ya enerji düştü, sandığa gelmeyecekler. Vallahi sandığa gelecekler, büyük oranda gençler gelecek. En büyük değişim talebi gençlerde. Belli bir yaş üstü seçmen biraz daha karamsar davranabiliyor. Bir yaş grubu var ki çok da farkında değil. Ellerinde sağlam bir 2019 kazanımı var. Biz İstanbul'da da insanları ikna etmek için yüzde 70'e yakın rakibimin kazanacağı söyleniyordu. Oy farkımız da vardı. Biz seçime bir hafta kala başa baş bir duruma getirdik. İnanç çok önemli. Niye ümitli olalım? CHP'ye bakalım. 46 bin kilometre yaptım. 50 ilde 85 miting yaptım. Hala sesimi düzeltemedim. Çocuklarımı 5 kez belki gördüm. Bütün bu süreç sonrasında birinci turda ben üzgünüm. Daha iyisini bekliyordum. Biz 2 puan daha yukarıda olma ihtimalimizi yüksek görüyorduk. Fakat evet 49,5'e 45 gibi bir rakam çıktı. CHP, 2018'de 11 milyon 354 bin 190, 2023'te 13 milyon 791 bin 299 oy aldı.

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'OYUNU MANSUR YAVAŞ İLE BOZDUK'

AK Parti'nin oyu düştü. Burada zafer nidaları atacak durumda değiller. Milletvekili sayısı da düştü. Büyükşehirlerimiz iyi bir sınav verdi. Geride olduğumuz büyükşehrimiz yok. Gece zafer nidaları, öyle balkon konuşmasıyla seçim kazanılmaz. Isparta'da demiştim seçimi kaptırmadım. Çıkıp Mansur Yavaş ile verdiğimiz savaş, oylara sahip çıkışımız önemliydi. Bizim sistemimiz çalıştı. Onursal Adıgüzel'in de hakkını yemeyelim. Eksikleri olabilir. Sandıkta eksiklerimiz var onun da raporu var. O gece elimizdeki verileri çıktık söyledik. Kalkıyor AK Parti'nin sözcüsü bizi yalancılıkla suçluyor. 50,03'le seçimi kazanmak için hesap yaptılar. utanmadan biz 0,5'i kapatmayı bilirdik dediler. Lafa bak. Biz oyunu sayın Mansur Yavaş ile bozduk. Çıktık veri verdik, verilerin elimizde olduğunu gösterdik. İkinci turda daha donanımlıyız. Kurguyu bozduk 49,5'te kaldılar.

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'KÖTÜ DİL SÜRECİ ETKİLİ OLDU'

Bir maç oynandı bitti. Bir rakip elendi. İki kişi kaldı. Maçın sonucunu bu seçim belirleyecek. Seçim sonucunu belirleyecek olan şu, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıklı yapacaklarını anlattı, ülkenin geleceğini anlattı. Gençlerin hangi sıkıntılarını yaşadığını ve ne vadettiğini açıkladı. Aile Destek Sigortası çok önemli bir şey. Bu sigorta 'ben senin ihtiyacını çözeceğim' diyor. Rakip ne yaptı? 'Kardeşim ben 21 yılda neler yaptım neler. Ey bilmem ne' demesi gerekir değil mi? Tam tersini yaptı Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na vatan haini dedi. Terör örgütleriyle ilişkiyle suçladı. Bunu itiraf ediyorum, bunu yaptı ve kısmen başarılı oldu. Bence oy farkının sebebi buydu. Biz yalan konuşmayı bilmiyoruz, önemsemedik. Bu insanları birbirine düşüren kötü aklı, çocuklarınıza izlettirmeyin ve dinlettirmeyin. Gıybet var, iftira var, her şey var. Kötü dil süreci etkili oldu. Bizi olmamız gerekenden 3-4 puan aşağıya çekti.


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Ekrem İmamoğlu seçim

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