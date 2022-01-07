Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan yaz saati paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Son dakika haberine göre kalıcı yaz saati uygulaması, mesai başlangıcı ve özellikle okullarda ilk derslerin karanlığa denk gelmesi nedeniyle tartışılmaya devam ediyor. Konu, sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Yaz saati uygulaması Twitter'da #yazsaatikaldırılsın bağlığı ile yeniden gündem olurken, konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan da bir paylaşım geldi.

Ekrem İmamoğlu, "Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı" diyerek konuya ilişkin bir video paylaştı.

Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli?



Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı; https://t.co/tg9H6rcSAR pic.twitter.com/OCgB0fj3UQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2022



