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  4. Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan yaz saati paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan yaz saati paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

07.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Birçok kez tartışma konusu olan yaz saati uygulaması sosyal medyada yine gündem oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da uygulamaya ilişkin bir paylaşım geldi. İmamoğlu paylaşımında, "Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan yaz saati paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Son dakika haberine göre kalıcı yaz saati uygulaması, mesai başlangıcı ve özellikle okullarda ilk derslerin karanlığa denk gelmesi nedeniyle tartışılmaya devam ediyor. Konu, sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Yaz saati uygulaması Twitter'da #yazsaatikaldırılsın bağlığı ile yeniden gündem olurken, konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan da bir paylaşım geldi.

Ekrem İmamoğlu, "Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı" diyerek konuya ilişkin bir video paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya
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