Son dakika | Ekvador'dan yola çıktı, Mersin'de ele geçirildi! Zehir tacirlerine büyük darbe: "Limanlarımız yakın takibimizde"

Son dakika haberi: Uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuruldu, 3 şüpheli de yakalandı. Narkotik güçleri istihbarat üzerine harekete geçip konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Mersin Limanında düğmeye basıldı.

YASAL YÜKÜ MUZ: 610 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Bakan Yerlikaya operasyonu şu ifadelerle duyurdu:

"NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında Mersin limanında 610 kg kokain ele geçirildi! 3 şüpheli şahıs yakalandı! Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kg kokain ele geçirdi.

ULUSLARARASI ROTASI İZLENDİ

Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde NARKOGÜÇ operasyonu başlatıldı.

FİRMA SAHİBİ DE YAKALANDI

Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."





